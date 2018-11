Anzeige : Verkehr von und nach Sylt: Bahnstationen werden wetterfest

Neue Wetterschützhäuschen, Winterdienst-Übung und Streugut auf Lager: So wird die Marschbahn vor dem Wintereinbruch geschützt.

von shz.de

17. November 2018, 05:26 Uhr

Auch wenn vom norddeutschen Schietwetter noch nichts zu spüren ist, bereitet sich die DB Regio Schleswig-Holstein bereits jetzt gemeinsam mit den Kollegen von DB Station&Service auf den Winter vor. Denn die Rutschpartien auf teilweise nicht so gut gestreuten Bahnsteigen und Fußgängerbrücken zu Beginn des Jahres sollen sich nicht wiederholen.

Deshalb hat Station&Service einen neuen Containerstandort auf Sylt eingerichtet, an dem Streugut eingelagert wird. So haben es die Winterdienst-Mitarbeiter auch auf der Insel immer direkt griffbereit und es gibt dort im Ernstfall keine Engpässe mehr. Außerdem haben die Kollegen von Station&Service zusätzlich eine große, fiktive Winterdienst-Übung durchgeführt. Ohne Vorankündigung wurden im Oktober heftige Schneefälle an den Bahnstationen gemeldet, sodass die Winterdienst-Mitarbeiter innerhalb von spätestens einer Stunde vor Ort sein mussten. An den verschiedenen Bahnhöfen kontrollierten die Kollegen dann zeitgleich, ob die Räumgeräte funktionstüchtig sind. Fazit: Alle Winterdienst-Mitarbeiter haben den Check bestanden. Der Winter kann kommen.

Neue Häuschen in Morsum und Keitum

Da die Fahrgäste der DB Regio Schleswig-Holstein auch bei widrigen Wetterverhältnissen im wörtlichen Sinne nicht im Regen stehen gelassen werden sollen, wird in diesem Winter in Morsum und Keitum ein zusätzliches Wetterschutzhäuschen gebaut. Um dabei den Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden, wählt die DB gemeinsam mit der Pendlerinitiative vor Ort geeignete Standorte aus.

Längere Bahnsteige in Arbeit

Ein weiteres großes Projekt von Station&Service sind die Bahnsteigverlängerungen an fünf Stationen. Die Bauarbeiten in Morsum sind an einem Bahnsteig bereits abgeschlossen, die vier weiteren Stationen und der zweite Bahnsteig in Morsum folgen nun. So wird es möglich, künftig mit zwölf statt wie bisher mit zehn Wagen an allen Stationen halten zu können und so je Zug mehr Fahrgäste in den vom Land bestellten längeren Zügen aufzunehmen.

Weitere Optimierungen

Hinzu kommen weitere kleine Verbesserungen. Dazu zählen neben zusätzlichen Zuginformationsmonitoren und Fahrgastinformationsanlagen vor allem die digitalen Vitrinen. Bislang müssen die zuständigen Mitarbeiter meist die Stationen einzeln abfahren, um die Aushänge zu ändern. Mit den digitalen Vitrinen lässt sich dies vom Schreibtisch aus steuern und die Reisenden sind schnell auf dem aktuellen Stand. In diesem Jahr gab es in Keitum und Morsum bereits ein erfolgreiches Pilotprojekt, das im neuen Jahr auf weitere Stationen ausgeweitet wird. Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein, ist optimistisch: „Sie sehen – auch an den Stationen verändert sich einiges und 2019 werden weitere Verbesserungen von DB Station & Service folgen.“