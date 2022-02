Panorama : Verdi kündigt eintägigen Warnstreik im Busverkehr an

Busfahrgäste im öffentlichen Nahverkehr von Neumünster, Kiel, Lübeck und Flensburg müssen sich am Dienstag (15. Februar) nach Alternativen umsehen. Die Gewerkschaft Verdi rief zu einen ganztägigen Warnstreik auf. In der Tarifverhandlung am Donnerstag sei keine Einigung erreicht worden, teilte Verdi am Freitag mit.

Die Arbeitgeber im öffentlichen Personennahverkehr der Städte Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg haben nach eigenen Angaben die Zahlung einer Corona-Sonderprämie von 600 Euro netto für 2022 und eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 Prozent ab 1. Januar 2023 angeboten. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1,50 Euro pro Stunde rückwirken...

