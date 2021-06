Mittelklasse-SUV : Tschechische E-Offensive: Der Skoda Enyaq im Praxischeck

Die Welle der E-Mobilität erfasst jetzt auch Skoda. Nach dem umgerüsteten CitiGo bringt die VW-Tochter ihr erstes Auto aus dem modularen Elektrobaukasten des Konzerns - und macht damit der Mutter gewaltig Konkurrenz.

Berlin | Jetzt also auch Skoda: Als zweite Marke im VW-Konzern greifen die Tschechen in den modularen Elektro-Baukasten der Großfamilie und konstruieren daraus einen SUV: Größer als der VW ID4, der EQA von Mercedes oder der Mokka E von Opel steht er seit Ende April zu Preisen ab 33.800 Euro als Enyaq in den Autohäusern. Alles neu und trotzdem vertraut Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.