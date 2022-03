Hannover : Transporter biegt ab: Radler nach Zusammenprall verletzt

Ein Radfahrer ist in Hannover mit einem Transporter kollidiert und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige fuhr am Dienstag auf einem Radweg im Stadtteil Calenberger Neustadt und wurde dort von dem Transporter erfasst, der nach rechts abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 33 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung.

