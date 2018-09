Anzeige : Torwandschießen im Autohaus: Fußballfan gewinnt Luxus-Wochenende mit Volkswagen Touareg

Mit Video: Autohaus Kath belohnt die sportlichen Kandidaten aus seinem WM-Tippspiel - drei Kandidaten setzten sich an der Torwand durch.

von Julia Gohde

05. September 2018, 07:12 Uhr

Kiel | Wenn Fußbälle mit hoher Geschwindigkeit durchs Autohaus schießen, hat entweder jemand den Trainingsplatz nicht gefunden, oder es geht etwas Besonderes vor sich. Für Autohaus Kath trifft Letzteres zu. Hier traten am Sonnabend, den 1. September, sportliche Schleswig-Holsteiner gegeneinander im Torwandschießen an. Geschäftsführer Mark Carija hatte die Kandidaten zu sich nach eingeladen, um drei Gewinner für ihre Treffsicherheit zu belohnen - mit schicken Neuwagen für ein Wochenende oder einem Service-Gutschein im Wert von 250 Euro.

„Die drei Gewinner waren gleich im doppelten Sinne treffsicher“, erklärt Konstantin Schlotgauer vom Autohaus Kath, der das Event vor Ort begleitete. Er spielt damit auf den Hintergrund des Spektakels an. An der Torwand antreten durften nämlich diejenigen, die beim Kath-WM-Tippspiel voraussagten, dass Frankreich Weltmeister wird. Wer bei dieser Bonusfrage richtig lag, konnte also sein Fußball-Knowhow auch praktisch unter Beweis stellen und sich so die Chance auf einen von drei Preisen von Autohaus Kath sichern.

Am Ende des Torwandschießens gab es drei strahlende Sieger:

Ein Luxus-Wochenende mit dem VW Touareg in der Autostadt Wolfsburg, inkl. Übernachtung für zwei Personen im Ritz-Carlton gewann Uwe Petersen,



ein Wochenende mit einem Golf GTE inkl. Tickets für das Klimahaus Bremerhaven und Übernachtung für vier Personen sicherte sich Marcus Heeschen,



einen Servicegutschein in Höhe von 250 Euro, einzulösen bei einem Standort von Autohaus Kath nach Wahl, erhielt Jonas Meenken.

Autohaus Kath wünscht den Gewinnern viel Spaß mit den Preisen und dankt allen Teilnehmern des WM-Tippspiels für ihre Teilnahme.