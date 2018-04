Lkw-Maut auf Bundesstraßen : Toll Collect stellt weitere Mautsäulen in Schleswig-Holstein auf

23 Säulen werden im Norden aufgestellt. Die flächendeckende Mautpflicht für Lkw auf Bundestraßen greift ab dem 1. Juli.

von Dieter Schulz

10. April 2018, 11:01 Uhr

Bad Bramstedt | Vier Meter hoch, blau lackiert und klar erkennbar mit Scannern ausgerüstet: Die Säule, die am Montag an der B206 in Bad Bramstedt zwischen Untere Osterau und Ihlbekgraben in Fahrtrichtung A7 aufgebaut wurde, sieht aus wie eine Blitzersäule, dient aber nicht der Geschwindigkeitskontrolle. Die Säule ist eine von mehr als 600, die in den kommenden Wochen in ganz Deutschland montiert werden, um Lkw über 7,5 Tonnen zu kontrollieren.

Ab dem 1. Juli 2018 gilt die Mautpflicht für Lkw flächendeckend auf dem etwa 40.000 Kilometer langen Bundesstraßennetz. In Schleswig-Holstein stellt das Unternehmen Toll Collect insgesamt 23 Mautsäulen auf, die beiden ersten an der B199 in Dollerup, Fahrtrichtung Kappeln, und an der B201 in Silberstedt (beide Landkreis Schleswig-Flensburg) in Fahrtrichtung Husum. Die Technik ist so eingerichtet, dass der Fahrer bei den Aufnahmen nicht erkennbar ist, versichert eine Toll-Collect-Sprecherin.

Seit Einführung der Maut auf deutschen Autobahnen im Jahr 2005 für Lkw ab zwölf Tonnen wurde das Bezahlsystem immer weiter ausgebaut. 2007 waren die ersten rund 80 Kilometer Bundesstraßen mautpflichtig, die als parallele Ausweichstrecke für Autobahnen genutzt wurden. Heute müssen Spediteure bereits auf 2300 Kilometern Bundesstraße Maut zahlen. Künftig betrifft es das gesamte Netz an Bundesstraßen mit knapp 40.000 Kilometern. Zum Vergleich: Das Mautnetz der Autobahnen umfasst rund 12.800 Kilometer.