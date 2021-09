Anzeige mit Rabattcoupon : Symbolische Baumübergabe im Holstein Stadion: 1.000 Bäume für den WillerWald

Über Anton Willer GmbH & Co KG: Die Anton Willer GmbH & Co KG wurde 1934 in Kiel gegründet und ist ein schleswig-holsteinisches Tankstellenunternehmen in Familienbesitz. Zu dem Unternehmen gehören über 30 Tankstellen zwischen Nord- und Ostsee, die meisten davon werden unter der Eigenmarke „bft Willer“ geführt. Willer hat schon vor Jahren begonnen, sein Geschäftsmodell nachhaltiger auszurichten: Der Handel mit Heizöl wurde eingestellt, in Solaranlagen, ein Blockheizkraftwerk sowie in modernste Technik investiert. Die Tankstellen werden mit Ökostrom versorgt, ebenso die Schnellladesäulen für Elektroautos, die sich an diversen Standorten befinden. Am Hauptsitz in der Kieler Gutenbergstraße kann Bio CNG getankt werden, die Einrichtung einer Wasserstofftankstelle ist in Planung.