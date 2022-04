Tesla, VW oder Nio? : Studie: E-Auto-Käufer bevorzugen heimische Modelle

Beim Kauf eines E-Autos setzen die meisten Verbraucher auf Marken des eigenen Landes. Das zeigt eine nun vorgestellte Studie. Das Vertrauen der Europäer in europäische Modelle scheint demnach jedoch etwas weniger ausgeprägt zu sein.

Die Käufer von Elektroautos bevorzugen nach einer Studie der Unternehmensberatung Alix Partners heimische Modelle. In Nordamerika dominierten US-Hersteller wie Tesla und Ford mit 82 Prozent der neu zugelassenen E-Fahrzeuge, in Europa kämen 69 Prozent von europäischen und in China 80 Prozent von chinesischen Autobauern. Obwohl BMW, Mercedes und der Vol...

