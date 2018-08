Anhalten oder Strafe zahlen : Stoppschild und grüner Pfeil – so verhält man sich richtig

Wer mit seinem Auto an einem Stoppzeichen landet, muss anhalten. Bei einem grünen Pfeil gelten ähnliche Regeln.

von Julia Gohde

02. Mai 2018, 05:02 Uhr

„An einem Stoppschild heißt es unmissverständlich: Halt und Vorfahrt gewähren. Das Fahrzeug muss dabei zum völligen Stillstand kommen. Der Autofahrer muss direkt an der auf der Fahrbahn befindlichen Haltelinie stoppen“, weiß Karsten Raspe vom Tüv Thüringen. Gibt es keine Haltelinie, müssen Autofahrer an der Stelle anhalten, an der sie alle relevanten Straßen überblicken und den Verkehr einschätzen können. Hat der Fahrer anschließend die Vorfahrt gewährt, darf er weiterfahren - so lange er niemanden gefährdet oder behindert.

Wenn eine Kreuzung schwer einzusehen oder besonders unübersichtlich ist, kann es nötig sein, auch nach der eigentlichen Haltelinie ein zweites Mal zu stoppen, sprich an der Sichtlinie. Diese befindet sich unmittelbar an der Einmündung einer Kreuzung. Doch Vorsicht: Eine Ampel hat als Lichtzeichen den Vorrang gegenüber den Verkehrsschildern.

So verhält man sich bei einem Grünen Pfeil

Ähnliche Regeln gelten bei dem Grünpfeil: Ist an der Ampel rechts neben dem roten Licht ein Schild angebracht, auf dem man einen grünen Pfeil sieht, müssen hier bei Rot erst einmal alle Autofahrer an der Haltelinie anhalten - ohne Ausnahme.

dpa

Wer nun nach rechts abbiegen will, darf nach dem ersten Halt weiterfahren. „Dabei muss sich der Fahrzeugführer so verhalten, dass er eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließt. Insbesondere ist auf den Fußgänger-, Fahrrad- und Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung zu achten, sagt Karsten Raspe.“ Auch am Grünpfeil ist ein zweiter Stopp an der Sichtlinie erforderlich, wenn die Straße von der Ampel aus nicht einsehbar ist. Bei Nichtbeachtung kann ein Bußgeld bis zu 35 Euro verhängt werden.

Ein überfahrenes Stoppschild schlägt mit zehn Euro Verwarngeld zu Buche. Deutlich teurer und vor allem auch unverantwortlicher wird es, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Dann kostet das missachtete Stoppschild sowie das Nichthalten an der Haltelinie, wenn die Ampel auf rot ist, 70 Euro - und einen Punkt in Flensburg gibt es obendrauf.

(Mit dpa)