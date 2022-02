Panorama : Spritsteuer in Polen: Branche fordert staatliche Hilfe

Der Zentralverband des Tankstellengewerbes hat staatliche Hilfen für die Tankstellen in der polnischen Grenzregion gefordert. Es brauche einen Strukturfonds für Betreiber in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, erklärte der Verband am Donnerstag. Polen hatte zum Monatsbeginn die Spritsteuer gesenkt. Laut Verband liegen die Preise im Nachbarland damit um rund 60 Cent pro Liter unter den Preisen in Deutschland. Weil deshalb besonders in Grenznähe viele Menschen zum Tanken nach Polen fahren, sieht der Verband die Existenz zahlreicher Tankstellen in den drei Bundesländern „akut gefährdet“.

In den Tagen zuvor hatte die Branche auch die Mineralölgesellschaften aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen den Betreibern eine höhere Provision für Kraftstoffe zu zahlen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.