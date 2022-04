Momentaufnahme : Spritpreis: Bis zu 7 Cent Unterschied zwischen Bundesländern

Autofahrer zahlen aktuell horrende Spritpreise, doch nicht überall sind sie gleich hoch, wie der ADAC berechnete. Über zwei Euro kostet ein Liter Super oder Diesel derzeit aber nirgendwo in Deutschland.

Diesel hat nach einer tagesaktuellen Auswertung des ADAC am Dienstagmittag in Bremen nur noch 1,925 Euro gekostet und war damit im Schnitt 7 Cent günstiger als in Mecklenburg-Vorpommern. Super E 10 bekamen die Autofahrer demnach im Saarland am günstigsten, wo die Tankstellen im Durchschnitt 1,912 Euro verlangten. In Nordrhein-Westfalen kostete ein Lite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.