Elektro-SUV : Skoda Enyaq kommt noch im Frühjahr als Coupé

Ein Jahr nach dem Start des Enyaq bringt Skoda den SUV jetzt auch als Coupé. Und anders als sonst ist das bei dem Stromer mehr als nur Kosmetik. Denn mit der neuen Form steigt auch die Reichweite.

Skoda stellt seinem SUV Enyaq ein Coupé zur Seite. Wie die tschechische VW-Tochter mitteilt, soll das elektrische SUV mit dem stark abfallenden Dach noch in diesem Frühjahr in den Handel kommen. Preise nannte das Unternehmen noch nicht, deutete aber gegenüber dem herkömmlichen Enyaq einen Aufschlag von rund 4000 Euro an. Rund die Hälfte davon werde all...

