Panorama : Schrankenanlagen für dritte marode Autobahnbrücke fertig

Ohne Schranke geht es mancherorts nicht mehr, um eine marode Autobahnbrücke vor einer zu großen Belastung zu schützen. Nach zwei Brücken über den Rhein hat nun auch eine Brücke im Ruhrgebiet diesen Schutz bekommen. Der Schwerlastverkehr muss eine Umleitung fahren.

Mit der Emschertalbrücke der A43 wird eine dritte marode Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen durch Schrankenanlagen vor einer zu großen Belastung durch Lastwagen geschützt. An diesem Freitagmittag (13 Uhr) soll die Schrankenanlage in Fahrtrichtung Münster zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Herne in Betrieb genommen werden, wie die Autobahn GmbH West...

