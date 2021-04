Kompaktes Elektroauto von Audi : Q4 E-Tron startet ab 41 900 Euro

Bislang war E-Mobilität bei Audi ein sehr teures Vergnügen. Doch für den neuen kompakten Q4 E-Tron nutzt Audi erstmals den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) des VW-Konzerns - das drückt die Preise.

Ingolstadt | VW ID4 und Skoda Enyaq bekommen einen Bruder: Denn nun bringt auch Audi seinen ersten Geländewagen auf Basis der konzernweiten MEB-Architektur an den Start. Der bayerische Erstling aus dem so genannten Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) trägt das Kürzel Q4 E-Tron. Er kommt im Sommer in den Handel und startet gleich als Doppelpack, teilt Audi mit. Ab...

