Geländewagen : Porsche Macan ab Herbst mit stärkeren Motoren

In frischem Gewand und nmit neueren Triebwerken: Der Porsche Macan kommt ab Herbst in einer überarbeiteten Version in den Handel. Am meisten verändert sich bei den Motoren, aber auch bei Design und Touchscreen gibt es Neuerungen.

von dpa

25. Juli 2018, 14:48 Uhr

Porsche überarbeitet den Macan. Zur Hälfte der Laufzeit gibt es den Geländewagen deshalb mit aufgefrischtem Design, aktualisiertem Infotainment und modernisierten Motoren. Das teilte der Stuttgarter Hersteller bei der Enthüllung in Shanghai mit.

Der Verkauf beginnt in wenigen Wochen auf dem für dieses Modell wichtigsten Markt China. In Deutschland kommt der Macan erst im Spätherbst in den Handel. Deshalb nennt Porsche auch noch keine Preise.

Von außen ist der Konkurrent für Autos wie Mercedes GLC und BMW X3 an neuen LED-Scheinwerfern und einem durchgehenden Leuchtenband am Heck zu erkennen. Innen machen vor allem ein größerer Touchscreen mit serienmäßiger Online-Verbindung und eine etwas entrümpelte Mittelkonsole den Unterschied.

Am meisten tut sich bei den Motoren: Während der Basisbenziner mit seinen vier Zylindern und 185 kW/252 PS bis auf den Einbau eines Partikelfilters unverändert übernommen wird, tauscht Porsche die Sechszylinder gegen neuere Triebwerke aus Cayenne und Panamera.

Für den Macan S gibt es dann einen 3,0-Liter mit einfachem Lader und 260 kW/354 PS. Der Macan Turbo bekommt einen 2,9-Liter, dem zwei Turbos bis zu 324 kW/440 PS entlocken. Auch als Diesel soll es den Macan weiterhin geben, wozu Porsche aber noch keine konkreten Angaben macht.