Anzeige : Neuwagen und Gebrauchtwagen günstig kaufen: Autohaus Nissen in Steinbergkirche

Das Autohaus Nissen in Steinbergkirche bietet viele Neuwagen an, die deutlich unter dem offiziellen Listenpreis der Hersteller liegen. Der Geschäftsführer erklärt, warum er seinen Kunden so günstige Preise anbieten kann.

von Julia Gohde

20. Mai 2019, 23:57 Uhr

Steinbergkirche | Er steht unzählige Stunden in seiner Freizeit mit ölverschmierten Händen in der Werkstatt und haucht alten Fahrzeugen wieder neues Leben ein: Nis Christian Nissen aus Steinbergkirche liebt Autos. Schon mit 15 Jahren hat er als junger Mann an seinem Moped geschraubt, fuhr später mit einem selbst restaurierten Porsche zur Uni und machte dann, vor 25 Jahren, seine Leidenschaft zum Beruf: Er gründete sein eigenes Autohandel-Unternehmen, das „Autohaus Nissen“ in Steinbergkirche.

Andere gehen in die Kneipe oder ins Restaurant, ich repariere alte Autos. Nis Nissen, Gründer und Geschäftsführer von Autohaus Nissen GmbH

Einer seiner Schätze ist der hellblaue Kabinenroller von Messerschmidt, einer alten Flugzeug-Firma. „Das Fahrzeug habe ich in Holland gefunden, das stand zwanzig oder dreißig Jahre auf einem Dachboden und sollte dann verkauft werden. Ich habe nicht lang überlegt und das Auto sofort gekauft“, erinnert sich der gelernte Diplom-Maschinenbau-Ingenieur. 200 Arbeitsstunden hat er in die Restauration gesteckt, dann fuhr der Oldtimer wieder, und zwar stolze 80 km/h.

Britta Nissen

Wer nun glaubt, dass Nis Christian Nissens Herz ausschließlich für Oldtimer brennt, der irrt: Der Diplom-Ingenieur ist auch erfolgreicher Unternehmer und hat mit Autohaus Nissen aus eigener Kraft einen eigenen Autohandel aufgebaut. Sein Erfolgsrezept: Als einer der ersten erkannte er schon im Jahr 1994, dass man Neuwagen im Vergleich besonders preiswert anbieten kann, wenn man diese importiert. „Dänische Autos sind im Grundpreis viel günstiger als in Deutschland, darum lohnt es sich, als Autohändler Fahrzeuge auf der anderen Seite der Grenze günstiger einzukaufen. Diesen Preisvorteil kann ich dann auch an meine Kunden weitergeben“, erklärt Nissen.

Sparen Sie am Preis! Nicht am Auto und nicht am Service. Motto von Autohaus Nissen GmbH

Heute ist das Autohaus Nissen einer der größten Importeure von Neuwagen in Norddeutschland. Mehr als 300 Gebraucht- und Neuwagen sind ständig in Steinbergkirche vorrätig, weitaus mehr befinden sich im riesigen Lagerbestand der Lieferanten: Und wenn Sonderwünsche bestehen? Wird das passende Fahrzeug einfach bestellt. Die großen Abnahmemengen sorgen dafür, dass Nissen zu besonders günstigen Konditionen einkaufen kann. Immer wieder liegen seine Angebote deutlich unter dem offiziellen Listenpreis der Hersteller.

Lagerfahrzeuge und Vorlauffahrzeuge Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Seat, Skoda, VW

Bestellfahrzeuge Audi, Ford, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW

Gebrauchtwagen Audi, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, VW

Autohaus Nissen GmbH

Die Nähe von Steinbergkirche zu Dänemark macht es dem Autohändler einfacher als manch anderem. Doch die Autos sind längst nicht alle Dänen: Mittlerweile zählen mehr als 50 Händler im gesamten EU-Ausland zu Nissens Partnern. Davon profitieren auch die Kunden, die die reimportieren EU-Autos nicht nur günstiger, sondern teilweise auch mit besonderen Sonderausstattungen erhalten. Hierfür bezahlt man bei vielen anderen Autohäusern in Deutschland Extra-Geld. Fahrzeuge können bei Autohaus Nissen bestellt, abgeholt oder gegen Aufpreis geliefert werden.

Dabei gehören zwei Dinge für Nissen zum Geschäft dazu: Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Protzige Verkaufshallen und einen opulenten Empfangstresen, der vielleicht schick aussieht, aber teures Geld kostet, das man als Kunde indirekt mitbezahlt, sucht man im Autohaus Nissen vergebens.

Wir sind bescheidene Leute, die alle effektiv arbeiten. Meine Mitarbeiter geben immer ihr Bestes, hier sitzt keiner herum und schminkt sich die Fingernägel. Nis Christian Nissen, Autohaus Nissen GmbH

Auch in der Meister-Werkstatt macht sich das Team von Autohaus Nissen für seine Kunden die Hände schmutzig. „Das ist für mich selbstverständlich, dass wenn man Autos verkauft, auch als Autohändler eine Werkstatt hat“, erklärt Nissen, für den zum Kundenservice mehr gehört als ein unterschriebener Kaufvertrag. Jetzt im Sommer hat er für seine Kunden ein besonderes Angebot: Die Bremensreparatur mit bis zu 50 Prozent Rabatt gegenüber anderen Anbietern. Gut möglich, dass Nissen dabei auch selbst sein Team in der Meister-Werkstatt unterstützt. Er ist eine ehrliche Haut, dem der Spaß und die Leidenschaft für Autos auch nach 25 Jahren erfolgreichen Unternehmertums nicht vergangen sind.

