Große Klappe : Neuer Peugeot 308 folgt 2022 als Kombi

Auch wenn immer mehr Menschen in der Kompaktklasse lieber ein SUV fahren, hält Peugeot dem Kombi die Treue und bringt den neuen 308 deshalb auch wieder als SW mit großer Klappe - und viel dahinter.

Rüsselsheim | Noch bevor der 308 als Fünftürer überhaupt auf dem Markt ist, hat Peugeot auch wieder eine Kombi-Version des Kompakten angekündigt. Der 308 SW soll in Deutschland laut Hersteller Anfang nächsten Jahres in den Handel kommen. Beim Generationswechsel wird der 308 etwas flacher, wächst in Radstand und Länge um jeweils sechs Zentimeter und streckt sich ...

