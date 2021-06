Kommt noch im Juni : Neuer Nissan Qashqai kostet ab 25 790 Euro

Nissan erneuert sein wichtigstes Modell und bringt jetzt die dritte Generation des Qashqai in den Handel. Das SUV gewinnt an Platz und an Intelligenz. Beim Antrieb zählt Elektrifizierung.

Brühl | Nissan startet die dritte Generation des Qashqai. Das SUV kommt laut Hersteller noch im Juni zu Preisen ab 25 790 Euro in den Handel. Der Qashqai steht künftig auf einer neuen Plattform. Damit ändert sich nicht nur die Form, die etwas zackiger wird und auf eigenwillige LED-Scheinwerfer setzt. Auch das Format ist neu. Der Radstand wächst um zwei und...

