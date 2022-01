Panorama : „Nadia” fegt über den Norden: Rettungskräfte im Dauereinsatz

Sturmtief „Nadia“ hat vor allem den Norden Deutschlands heimgesucht. Vielerorts wurden Bäume umgeweht, was vor allem Kraftfahrer zu spüren bekamen. Deren Fahrt wurde oft von Hindernissen gestoppt.

Sturmtief „Nadia” ist am Wochenende über Norddeutschland hinweggefegt. In Mecklenburg-Vorpommern bekamen das vor allem Kraftfahrer zu spüren, die wegen umgestürzter Bäume ihre Fahrt unterbrechen oder umkehren mussten. Feuerwehren und Polizeikräfte waren von Samstagabend an im Dauereinsatz. „Der Notruf steht nicht still”, sagte noch am Sonntagmorgen ein...

