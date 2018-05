Alternativer Duftspender : Muff im Auto mit Zitronenöl bekämpfen

Der Geruch von im Handel üblichen Duftbäumen kann sehr intensiv sein. Wer es im Auto etwas dezenter mag, greift am besten zu einer Holzwäscheklammer mit Zitronenöl.

03. Mai 2018, 12:47 Uhr

Muffiger Geruch im Auto ist unangenehm. Er lässt sich aber mit einer Holzwäscheklammer vertreiben, die zuvor etwa in Zitronenöl getunkt wurde.

Die Holzwäscheklammer wird am Lüftungsschlitz angebracht. So verteilt sich ihr angenehmer Duft im gesamten Auto, berichtet die Zeitschrift «Auto Straßenverkehr» (Ausgabe 10/2018). Dieser Trick mit der Klammer sei eine natürliche Alternative zu chemischen Helfern wie dem klassischen Duftbaum, der am Innenspiegel aufgehangen wird.

Auch an anderer Stelle können sich Autofahrer mit einfachen Haushaltsmitteln behelfen: Viele Zahncremes etwa enthalten gröbere Putzkörper, mit denen die Zähne weißer werden sollen. Sie können aber auch beim Beseitigen kleinerer Kratzer im Scheinwerfer-Acylglas gute Dienste leisten. Wichtig sei dabei, mit dosiertem Druck zu putzen.

Mit Spiritus und einem Mikrofasertuch wiederum lassen sich Schlieren ziehende Scheibenwischer wieder auf Vordermann bringen. Dafür einfach die Gummilippen so lange reinigen, bis diese keine Spuren mehr auf dem Tuch hinterlassen, erklären die Experten. Bekommen die Wischer danach die Scheibe immer noch nicht richtig sauber, ist ein Wechsel fällig.