Wolfenbüttel : Motorradfahrer mit Tempo 181 auf Landstraße erwischt

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist der Polizei zwischen Dahlum und Wobeck im Landkreis Wolfenbüttel mit Tempo 181 ins Netz gegangen - bei erlaubten 100 Stundenkilometern. Bei der Messung am späten Samstagnachmittag stach der 23-Jährige „negativ hervor“, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eigentlich habe er mit Freunden eine Motorradfahrt machen und dann Essen gehen wollen, nun erwarten ihn ein Bußgeld von 700 Euro, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Die Polizei warnte, zu schnelles Fahren sei eine der Hauptursachen für Unfälle, bei so schneller Fahrt sei die Wahrscheinlichkeit des Überlebens bei einem Unfall gering.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.