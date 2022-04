Infrastrukturprojekt : Mit KI und schickeren Bahnhöfen zu mehr Klimaschutz

Vor drei Jahren startete das „Intensivprogramm Schiene“. Es geht um Bahnhöfe, Züge und Gleise. Was ist bisher geschehen und was ist noch geplant? Kritik kommt vom Fahrgastverband.

Den öffentlichen Personennahverkehr zukunftsfähig machen - das ist das Ziel des „Intensivprogramms Schiene“, das 2019 gestartet wurde. Am Montag zogen die Projektpartner eine erste Bilanz. Vertreter von Land Hessen, Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und Deutscher Bahn (DB) waren sich einig: Die Qualitätsoffensive zeige Wirkung. In den nächsten Jahren so...

