Herbstferien in SH : Mit dem Auto in den Urlaub fahren: Das ist zu beachten

Die Herbstferien beginnen bald in Schleswig-Holstein und viele nutzen die freie Wochen, um sich eine Auszeit zu gönnen. Bei längeren Fahrten mit dem Auto sollte einiges berücksichtigt werden.

von Malin Lindenberg und Karen Bartel

24. September 2018, 03:47 Uhr

Drei Wochen lang schulfrei, um dem wechselhaften Herbstwetter Schleswig-Holsteins zu entfliehen und soweit das Auto einen trägt, in den Urlaub zu fahren. Das peilen viele Familien in den kommenden Herbstferien an. Damit man entspannt am Ziel ankommt, gilt es nicht nur die Kinder zu bespaßen, sondern auch alle spezifischen Regeln des Urlaubslandes rund um Auto und Verkehr zu kennen. Die Experten der Arag Versicherung geben dazu eine Übersicht.

Rund um den Führerschein

EU ist EU. Das gilt auch beim Führeschein und so darf dieser in jedem der zugehörigen Länder benutzt werden. Für Nicht-EU-Staaten gibt es entweder separate Dokumente oder die internationale Fahrerlaubnis. Diese haben ein Verfallsdatum, auf das vor Reisebeginn unbedingt ein Blick geworfen werden sollte. Denn: Läuft der Führerschein im Urlaubszeitraum ab, oder ist vielleicht schon abgelaufen, so verliert er sofort die Gültigkeit und wird womöglich im Urlaubsland gar nicht erst anerkannt.

Mit einem vorläufigen Führerschein darf überhaupt nicht im Ausland fahren. Da der Austausch der alten „Lappen“ in grauer oder aber rosaner Farbe in Deutschland noch läuft, sind diese zwar gültig, werden aber womöglich nicht von ausländischen Behörden akzeptiert. Bei Verlust oder Diebstahl des Führerscheins im Urlaub bekommt man Hilfe von der örtlichen Polizei, dem Konsulat oder der Botschaft des eigenen Landes und erhält dort ein vorläufiges Dokument. Damit kann man dann für einen begrenzten Zeitraum im Aufenthaltsland fahren, jedoch heißt dies nicht automatisch, dass der vorläufige Führerschein auch in anderen EU-Ländern anerkannt wird.

Verkehrsverstöße im Ausland

Das Nichteinhalten von bestimmten Regeln auf der Straße wird schnell gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer und deshalb oft hart geahndet. Wird man bei zu schnellem Fahren, Handy oder Alkohol am Steuer erwischt, drohen je nach Urlaubsland unterschiedlich hohe Strafen. Gerade Bußgelder sind oft teurer als in Deutschland. Ein Vergleich:

Alkohol am Steuer Promille-

grenze 20 km/h zu schnell Handy am Steuer Belgien ab 170 € 0,5 ab 100 € ab 110 € Dänemark bis 1 Monatslohn 0,5 ab 135 € 200 € Finnland ab 15 Tagessätze 0,5 200 € 100 € Frankreich ab 135 € 0,5 ab 135 € ab 135 € Griechenland ab 80 € 0,5 ab 100 € 100 € Großbritannien bis 5.710 € 0,8 ab 110 € bis zu 1.100 € Italien ab 530 € 0,5 ab 170 € 160 € Kroatien ab 95 € 0,5 ab 65 € 70 € Luxemburg ab 145 € 0,5 ab 50 € 75 € Niederlande ab 325 € 0,5 ab 165 € 230 € Norwegen ab 550 € 0,2 ab 395 € 140 € Österreich ab 300 € 0,5 ab 30 € ab 50 € Polen ab 145 € 0,2 ab 25 € ab 50 € Portugal ab 250 € 0,5 ab 60 € ab 120 € Rumänien ab 210 € 0,0 ab 45 € ab 90 € Schweden ab 40 Tagessätze 0,2 ab 250 € 160 € Schweiz ab 550 € 0,5 ab 165 € 90 € Spanien ab 500 € 0,5 ab 100 € ab 200 € Türkei ab 180 € 0,5 ab 40 € ab 20 € Ungarn bis 965 € 0,0 bis 95 € bis 95 €

Sicher ins Ausland: Autoversicherung

Ebenso wie der deutsche Führerschein ist eine in Deutschland ausgestellte Versicherungspolice in der ganzen EU gültig. Das gilt auch bei Personenschaden. Um für den Fall der Fälle vorbereitet in den Urlaub zu starten, sollte sich im Handgepäck der Europäische Unfallbericht und die Grüne Karte (eine internationale Versicherungskarte, die bei der Versicherung erhältlich ist) befinden.

Tanken auf Schwedisch

Nicht nur für den Supermarktbesuch am Urlaubsziel sollte man sich ein paar Vokabeln in Landessprache zurechtlegen, sondern auch schon für den Weg dorthin: an der Tankstelle. Am besten vorher online nachschlagen und einen kleinen Spickzettel ins Handschuhfach legen. Ein anderes Trick ist auch, sich auf die Oktanzahl des jeweiligen Kraftstoffes zu konzentrieren: Mit Oktan 91 ist Benzin gemeint, bei Oktan 95 handelt es sich um Super und Super Plus hat einen Wert von 98. Oft ist es auch günstiger im Ausland zu tanken, anstatt noch einmal schnell vor der Grenze in Deutschland.

Maut oder Vignette: Muss man für die Straßennutzung zahlen?

Viele Länder verlangen Gebühren für das Befahren von Autobahnen, Schnellstraßen, Brücken oder Tunnel. Auch innerstädtisch wird bei der Einfahrt in vielen Großstädten mittlerweile eine Maut verlangt oder es werden kostenpflichtige Umweltzonen eingerichtet. Ob diese Gebühren in Form einer streckenbezogenen Maut oder einer zeitlich begrenzten Vignette anfallen, empfehlen die Experten von Arag Versicherung den Urlaubern vor der Reise für ihr jeweiliges Reiseziel genau zu prüfen. Eine Übersicht über die Diesel-Fahrverbote in einigen Metropolen Europas gibt es hier.

(mit Material der Arag Versicherung)