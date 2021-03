Zwei neue E-Modelle : MG Marvel R und MG5 starten in Europa

MG ist eine britische Traditionsmarke, die viele legendäre Roadster gebaut hat. Mittlerweile in chinesischer Hand will MG wieder neu durchstarten - mit zahlreichen elektrischen Modellen.

Amsterdam | Die Modellpalette der Traditionsmarke MG für den Neustart in Kontinentaleuropa wächst. Mit dem Marvel R und dem MG5 sollen zwei weitere Modelle neben dem elektrischen Geländewagen ZS und dem EHS mit Plug-in-Hybrid noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Das teilte der Hersteller mit, der mittlerweile vom chinesischen Konzern SAIC geführt wird und...

