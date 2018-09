Nutzfahrzeug : Mercedes zeigt autonomen Van mit Wechselaufbau

Elektrisch, voll autonom und höchst flexibel - so stellt sich Mercedes den künftigen Lieferwagen für die Stadt vor. Der Urbanetic bringt nicht nur Waren von A nach B, sondern kann nach kurzem Karosserietausch auch acht Sitz- und vier Stehplätze bieten.

von dpa

10. September 2018, 14:54 Uhr

Der Paketkurier kommt künftig elektrisch und autonom. Und wenn die letzte Lieferung beim Kunden ist, wird sein Wagen zu einem Robotaxi für den öffentlichen Nahverkehr - das ist zumindest die Vision, für die Mercedes die Designstudie Urbanetic auf die Räder gestellt hat.

Groß wie ein Sprinter und futuristisch gezeichnet, soll dieser Van gleich mehrfach den Stadtverkehr entlasten, teilt Mercedes anlässlich der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (20. bis 27. September) mit.

Mercedes setzt nicht nur auf Elektroantrieb und einen Autopiloten, der dauerhaft ohne Fahrer auskommt. Sondern um die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen und überflüssige Leerfahrten zu reduzieren, gibt es ein Wechselkonzept für den Aufbau: Weil Antrieb, Akkus sowie die Elektronik und die Sensoren des Autopiloten in der wie ein Skateboard geformten Bodengruppe untergebracht sind, lassen sich über ein spezielles Schienensystem binnen weniger Minuten die Karosserien austauschen. Eben noch ein fensterloser Lieferwagen, wird der Urbanetic so zu einem futuristischen Van für den Personentransport, erläutert der Hersteller.

Weil dabei kein Platz mehr für den Fahrer und sein Cockpit benötigt wird, sind die Aufbauten deutlich geräumiger als üblich: Auf rund fünf Metern Länge bietet die Studie deshalb in der Cargo-Version bis zu 10 Kubikmeter Stauraum sowie auf zwei Ebenen Platz für zehn Europaletten und die Van-Version hat acht Sitz- und vier Stehplätze. So futuristisch der Urbanetic aussieht, so greifbar ist diese Zukunft laut Mercedes bereits: Schon bald sollen die ersten Flottentests auf programmierten Routen oder privaten Arealen beginnen.