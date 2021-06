Luxuriöser Lindwurm : Mercedes S-Klasse als Maybach

Mehr Länge, mehr Luxus, mehr Lametta: Wenn Mercedes die S-Klasse im Sommer auch als Maybach ausliefert, wird das Flaggschiff zum Konkurrenten für Rolls-Royce oder Bentley - und entsprechend teuer.

Stuttgart | Mercedes rüstet die neue S-Klasse weiter auf und nimmt Kurs auf Rolls-Royce oder Bentley. Dafür bringen die Schwaben ihr Flaggschiff in diesem Sommer auch wieder in einer Maybach-Variante an den Start. Diese kostet mit mindestens 164 565 Euro etwa 35.000 Euro mehr als die normale S-Klasse in Langversion. Von außen fällt der Maybach durch einen mäch...

