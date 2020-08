Anzeige : Mercedes-Benz Partner Klaus + Co: „Wir finden für jeden Kunden das passende Auto“

Die „Jungen Sterne“ von Mercedes-Benz sind junge Gebrauchte mit einem besonderen Gütesiegel. Das Flensburger Autohaus Klaus+Co ist zertifizierter Partner und verspricht für jeden Geldbeutel das richtige Fahrzeug zu haben.

von Julia Gohde

17. August 2020, 00:00 Uhr

Flensburg | „Junge Sterne glänzen länger“, steht es auf einem Plakat auf dem Gelände von Klaus und Co. in der Flensburger Liebigstraße geschrieben. Junge Sterne, das sind Fahrzeuge von Mercedes-Benz, die nicht älter als sechs Jahre alt sind und nicht mehr als 120.000 Kilometer auf der sprichwörtlichen „Uhr“ haben. Außerdem müssen weitere Kriterien erfüllt sein, bevor der Gebrauchtwagen dieses besondere Zertifikat bekommt. Der Mercedes-Benz-Partner Klaus und Co. in Flensburg gehört zu den zertifizierten Autohäusern, die die Wagen exklusiv anbieten dürfen. Verkaufsleiter Marco Jensen verspricht: „Wir haben für jeden Geldbeutel das richtige Fahrzeug.“

Klaus und Co. in Flensburg: Loyalität und herausragende Qualität

„Kunden, die ohne eine ungefähre Vorstellung ihres Wunschfahrzeugs in ein Autohaus kommen, ohne sich vorab schon informiert zu haben, die gibt es heute eigentlich nicht mehr“, erklärt Marco Jensen. Der Verkaufsleiter ist seit 30 Jahren bei Klaus und Co. beschäftigt, kennt sich mit jedem Modell und seinen Eigenschaften bestens aus. Sein Fachwissen sowie das seiner Kollegen aus den Abteilungen Verkaufsberatung und Disposition, die sich seit vielen Jahren tagtäglich mit Fahrzeugen beschäftigen und Kunden umfassend beraten, kann auch die beste Webseite oder das größte digitale Vergleichsportal nicht ersetzen – geschweige denn die Probefahrt.

Manche Kunden aus der Region betreuen Jensen und die Kollegen schon seit Jahrzehnten. Loyalität, guter Service, Ehrlichkeit und Qualität werden bei Klaus und Co groß geschrieben, das zeichnet den autorisierten Mercedes-Benz-Partner aus. Neben Neuwagen sind besonders die Jungen Sterne bei den Kunden beliebt. Damit ein Fahrzeug dieses besondere Prädikat bekommt, ist neben der begrenzten Laufleistung und dem „zarten Alter“ des Fahrzeugs auch der umfassende Gebrauchtwagen-Check entscheident. Sind alle diese Kriterien erfüllt, können sich die Käufer über ein umfassendes Leistungsversprechen freuen.

Leistungsversprechen der Jungen Sterne von Mercedes-Benz bei Klaus und Co.

Qualität Die Qualität eines Jungen Sterns kann nur ein Mercedes-Benz im Bestzustand haben: Alle Jungen Sterne bestehen zuerst einen strengen Gebrauchtwagen-Check. Tüv-Abnahme und Abgasuntersuchung dürfen nicht länger als 3 Monate zurückliegen. Die nächste Wartung darf erst frühestens nach 6 Monaten (bis 7.500 km) fällig sein. Werkstattleiter und Verkaufsberater bezeugen den einwandfreien Zustand des Fahrzeugs mit einer Unterschrift auf der Zertifizierungsurkunde des Jungen Sterns.

Kurzfristige Probefahrt Bei Klaus und Co. ist ständig eine große Anzahl an Fahrzeugen verfügbar. Die Probefahrt des Fahrzeugmodells ist nach Vorlage des Führerscheins innerhalb von 24 Stunden möglich.

24 Monate Gebrauchtfahrzeuggarantie 24 Monate europaweiter Schutz mit Absicherung nahezu auf Niveau der Neufahrzeuggarantie

Schnelle und kompetente Reparatur durch einen Mercedes-Benz Fachbetrieb mit Mercedes-Benz-Originalteilen

Die Garantie kann bei Privatverkauf auf den Folgebesitzer übertragen werden

Weitere Anschlussgarantien sind zubuchbar

Die genauen Garantiebedingungen des Angebots bitte bei dem Junge Sterne Verkaufsberater von Klaus+Co erfragen.

12 Monate Mobilitätsgarantie Personentransport per Taxi (bis max. EUR 65,--), Bahn oder Flugzeug. Die genauen Bedingungen erklären die Verkaufsberater von Klaus+Co im persönlichen Gespräch.

Schnelle Pannen- oder Starthilfe durch den mobilen Service von Klaus+Co. vor Ort

Anspruch auf Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur (maximal drei Werktage). Die genauen Bedingungen erklären die Verkaufsberater von Klaus+Co im persönlichen Gespräch.

Rücktransport Ihres Fahrzeugs vom Schadensort bei länger dauernden Reparaturen (deutschland- und europaweit)

Bei Unfällen/Vandalismus im Ausland: Organisation eines Rechtsbeistandes und Übersetzers

Garantierte Kilometerlaufleistung Die Verkaufsberater von Klaus und Co. prüfen die Laufleistung anhand der vorliegenden Fahrzeughistorie, des (digitalen) Wartungsheftes sowie weiterer Prüfpunkte.

Umtauschrecht 10 Tage Umtauschrecht ohne Angabe von Gründen ab Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrages. Bei Ausübung des Umtauschrechtes muss ein anderes Fahrzeug (Neu- oder Gebrauchtwagen) aus dem Bestand des liefernden Händlers gekauft werden. Die genauen Bedingungen erklären Ihnen die Verkaufsberater von Klaus+Co.

Inzahlungnahme Gern prüft Klaus+Co als zertifizierter Junge Sterne-Partner das jetzige Fahrzeug der Kunden und erstellt ein Angebot zur Inzahlungnahme.

Die Jungen Sterne können auf Wunsch auch über einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten finanziert oder 48 Monaten lang geleast werden. Dazu bietet Klaus und Co. Sonderkonditionen an, die im persönlichen Beratungsgespräch vor Ort näher erläutert werden. Derzeit lockt auch die geringere Mehrwertsteuer, die Klaus und Co. 1:1 an die Kunden weitergibt, zum Autokauf.

Das Wunschfahrzeug finden: die Mercedes-Benz-Drehscheibe

In der Liebigstraße 2 in Flensburg können sich Kunden und Interessierte zahlreiche Fahrzeuge in unterschiedlichsten Ausführungen ansehen und Probe fahren. Und wenn bei der Auswahl auf dem Parkplatz und in den Verkaufshallen nicht das richtige Modell dabei ist, dann kümmern sich die Verkaufsberater von Klaus und Co. darum, dass das Wunschfahrzeug so schnell wie möglich zum Käufer kommt. „Wir finden für jeden Kunden das passende Auto. Dazu nutzen wir die Mercedes-Benz-Drehscheibe, eine Plattform, mit der wir Zugriff auf ca. 5.000 Jahreswagen haben“, erklärt Jensen. Der Verkaufsberater legt für Kunden einen Suchauftrag an und informiert sie sofort, sobald das richtige Modell dabei ist – ein einfaches und effizientes Prinzip.

Wer sein neues Auto nicht selbst in Flensburg abholen kann, bekommt es bundesweit bis vor die Haustür geliefert. Den „Gebrauchten“, unabhängig von Marke und Art, kann man bei Klaus und Co ganz einfach in Zahlung geben – auch dann, wenn es sich dabei nicht um einen Mercedes handelt.

Klaus und Co. in Flensburg: Qualität seit 95 Jahren Es sind die Namensgeber selbst, die vor über 95 Jahren das erste Kapitel der Erfolgsgeschichte von Klaus+Co geschrieben haben. Alles fing in den 1920er Jahren an: Wilhelm und Luzie Klaus eröffneten im Jahr 1925 am Flensburger Hafen eine Reparaturwerkstatt sowie einen für die damaligen Verhältnisse ansehnlichen Autohandel mit verschiedenen Marken wie Brennabor, Hansa-Lloyd und Hanomag. Schnell wuchs das Unternehmen und zog unter dem Namen „Flensburger Großgaragen“ um in die Wilhelmstraße, wo sich die Geschäftsleute auf die Marken Opel und Mercedes-Benz spezialiserten. Als ihr Ehemann verstarb, führte Luzie Klaus die Geschäfte weiter. Ihr Mut verließ sie auch nicht, als es zu einem Brand im Autohaus kam: Obwohl sie viele Zweifler hatte, entschied die visionäre Geschäftsfrau, Klaus und Co. am heutigen Standort in der Liebigstraße in Flensburg zu bauen – und sie sollte Recht behalten, die Erfolgsgeschichte von Klaus und Co. war noch lange nicht vorbei. Mehr noch: Heute betreibt Klaus+Co Mercedes-Benz Filialen in Flensburg und Niebüll. Mit der Marke Peugeot ist das Unternehmen in Flensburg, Husum und Lübeck vertreten. In der Hansestadt ist außerdem die Marke Citroën erhältlich. Bis heute ist Klaus und Co dabei ein Familienunternehmen: Mittlerweile sind die Enkel der Gründer die Gesellschafter des Autohauses.

In Flensburger Westen sowie in Niebüll verkauft Klaus und Co. Gebraucht-, Vorführ- und Neuwagen sowie Lkws, Transporter, Vans und Nutzfahrzeuge. Mit den Marken Peugeot, smart und Citroën ist der Autohändler neben der Spezialisierung auf Mercedes-Benz breit aufgestellt.

Klaus und Co. Flensburg: Kontakt und Öffnungszeiten

Klaus GmbH+Co. KG

Liebigstraße 2

24941 Flensburg

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr

Samstags von 9 bis 14 Uhr

Telefon: 0461 / 99740

Web: www.mercedes-benz-klaus.de