Hochsauerlandkreis : Mehrere Verletzte bei Schnee-Unfällen im Hochsauerlandkreis

Schnee und Glätte haben in der Nacht zu Samstag in mehreren Regionen Nordrhein-Westfalens zu Unfällen geführt. Im Hochsauerlandkreis wurden dabei insgesamt vierzehn Menschen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen Bromskirchen und Hallenberg habe ein 47 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle verloren und sei auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er frontal in das Auto eines 20-Jährigen geprallt. Der 47-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden demnach leicht verletzt.

In Arnsberg wurde laut Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen eine 53 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt, als ein entgegenkommendes Auto auf der glatten Straße frontal in ihren Wagen schleuderte. Ihre beiden Beifahrer sowie der zweite Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei im Hochsauerlandkreis meldete zudem drei weitere Unfälle mit leicht...

