Paderborn : Massenkarambolage auf der A44 mit zwölf Verletzten

Zu einer Massenkarambolage ist es am Freitag auf der Autobahn 44 in der Nähe der Ausfahrt Lichtenau (Kreis Paderborn) gekommen. Ein Lastwagen sowie sieben Autos beziehungsweise Transporter seien in den Unfall verwickelt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Bielefeld. Es habe zwölf Verletzte gegeben. Einzelheiten zum Unfallhergang und den Grund nannte er zunächst nicht. Laut einem dpa-Reporter vor Ort handelte es sich um einen Auffahrunfall an einem Stauende. Die Umgebung der Autobahn war verschneit, die Fahrbahn selbst nicht. Die A44 war zwischenzeitlich gesperrt, es bildete sich ein langer Stau.

