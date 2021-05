Anzeige: RS Logistik : Logistiklösungen aus einer Hand

Die RS Logistik GmbH hat sich auf temperaturgeführte Transporte und Pflanzenlogistik spezialisiert. Von Appen aus ist das Unternehmen in ganz Europa unterwegs. Täglich wird die Insel Sylt angesteuert.

31. Mai 2021, 00:01 Uhr

Herzhorn | 2001 gründete Familie Grossmann die KTN Grossmann Gruppe mit Hauptsitz in Herzhorn, zu der mittlerweile auch die RS Logistik gehört. Mittlerweile ist die Gruppe täglich mit mehr als 100 Kühl- und Planen-Sattelzügen, sowie Stadtfahrzeugen und Motorwagen auf den Europäischen Straßen unterwegs. In Herzhorn befindet sich nach der RS Logistik Übernahme mittlerweile nur noch der zentrale Ausrückpunkt des KTN-TruckService und Ölspur- und Verkehrsflächenreinigung.

Die RS Logistik GmbH wurde 2001 gegründet. Wir haben das Unternehmen immer aus einer anderen Perspektive begleitet und viele gemeinsame Projekte über die Jahrzehnte durchgeführt. Als die beiden Inhaber Klaus Rekautsch und Volker Steffens 2019 altersbedingt ausscheiden wollten, übernahm die Familie Grossmann das Unternehmen. „Das war eine gute Entscheidung, um unser Vollsortiment in der Logistik auszubauen“, so Tobias Grossmann, Geschäftsführer der RS Logistik GmbH.

Von Appen in die große weite Welt

In Appen erfolgen auf gut 25.000 Quadratmetern die Koordination von Stückgut und die gesamte Lager- und Kontraktlogistik. In Seevetal im Süden von Hamburg befindet sich ein weiteres Umschlaglager. „Dank der guten Anbindungen an die Autobahnen 1 und 39 und die A7 ist es schnell erreichbar und perfekt ausgelegt für unsere kompakten Leistungen im Bereich der Lagerlogistik und Handelsbelieferung“, erläutert Grossmann. Die internationalen Verkehre werden aus Miercurea Ciuc in Rumänien koordiniert.

Die Unternehmens Gruppe hat sich auf temperaturgeführte Transporte und Pflanzenlogistik spezialisiert ebenso von Appen aus auf eine täglich flächendeckende Stückgutverteilung in Schleswig-Holstein inklusive der Insel Sylt, die mit mehreren Fahrzeugen täglich aus Appen angesteuert wird.

Täglich laufen auch von Appen aus die Stückgutsystemverkehre und Linien nach ganz Europa. Gekühlte Waren, Lebensmittel sowie Möbel oder Fahrzeuge werden ebenso transportiert. „Wir befördern fast alles… vom Paket mit einem Kilogramm Gewicht bis zu 20 Tonnen ist alles dabei“, erläutert Grossmann.

Mehr als 100 Mitarbeiter sind an den verschiedenen Standorten im Einsatz. Appen verfügt auf rund 25.000 Quadratmetern Fläche über die größte Lagerfläche. Derzeit entsteht ein neues Hochregallager mit weiteren 2.800 Quadratmetern Lagerkapazitäten. Weitere 7.000 Quadratmeter sind es an den anderen Standorten. Jährlich werden rund 60.000 Sendungen und 80.000 Packstücke aus Appen koordiniert. Das Unternehmen ist unter anderem IFS Logistic zertifiziert und für die Lagerung von Bio-Lebensmitteln „Bio Zertifiziert“. Ebenso liegen Genehmigungen vor zur Lagerung von Gefahrgut und Pharmazieprodukte.

Vielseitige Dienstleistungen und Karrieremöglichkeiten

Das bedeutet: Waren werden nicht nur transportiert, sondern auch kommissioniert, verpackt oder gelabelt. Ganz nach Kundenwunsch – und das über die Kernbereiche Lebensmittel und Pflanzen hinaus. „Bei kleineren Gütern koordinieren wir für unsere Kunden auch den Versand mit Paketdienstleistern und das weltweit“, berichtet Tobias Grossmann.

„Mittelfristig soll das Unternehmen weiter wachsen“, sagt Grossmann. Vor allem im Bereich Lagerlogistik, aber auch kaufmännischen Bereich bildet die Gruppe Ihren eigenen Nachwuchs aus und stellt in diesen Bereichen jährlich Auszubildende ein. „Wir suchen aber aufgrund unseres Wachstums auch Personal in anderen Bereichen, vor allem ausgebildete Fachkräfte in IT, im kaufmännischen Bereich und Lagerlogistik“, betont Tobias Grossmann.