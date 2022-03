Recklinghausen : Lastwagenfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A2 bei Gladbeck

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Gladbeck ist am Montagmorgen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Er war aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Lkw auf einen Laster vor ihm geprallt. Eine weitere Person sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Feuerwehr Gladbeck. Größere Mengen Diesel liefen aus und verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Autobahn in Richtung Oberhausen wurde zeitweise voll gesperrt.

