Legende unter Strom : Land Rover Defender als Plug-in-Hybrid

Er zählt zu den Klassikern unter den Geländewagen und wagt jetzt den Aufbruch in eine neue Zeit: Denn ein Jahr nach dem Generationswechsel gibt es den Land Rover Defender erstmals auch als Plug-in-Hybrid.

Kronberg | Land Rover wagt nun auch mit dem Defender den ersten Schritt in die Elektromobilität. Die Neuauflage des urtümlichen Geländewagens bieten die Briten jetzt auch als Plug-in-Hybrid an. Für Preise ab 74 700 Euro fährt der Allradler damit zumindest rund 50 Kilometer rein elektrisch. Fürs Erste ausschließlich in der Modellvariante 110 mit fünf Türen ang...

