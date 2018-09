Hilfe leisten bei Unfall : Keine Angst vor Erster Hilfe: Was im Notfall zu tun ist

Für den Führerschein ist ein Erste-Hilfe-Kurs Pflicht. Doch meist liegt dieser schon eine Weile zurück und vielen graut es davor, im Notfall Ersthelfer zu sein.

von Karen Bartel

24. September 2018, 04:33 Uhr

Hektik, Ratlosigkeit, Verunsicherung: Dies alles sollte nicht in einer Unfallsituation herrschen, wenn man Erste Hilfe leisten muss. Dennoch hat jeder Zweite Bedenken, im Notfall zu helfen - aus Angst, etwas falsch zu machen. So lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der GfK Marktforschung Nürnberg im Auftrag des Gesundheitsmagazins „Apotheken Umschau“. Dr. Ursula Marschall, leitende Medizinerin bei der Barmer Krankenkasse und selbst erfahrene Notärztin, rät: „Bei aller Angst, Fehler zu machen, ist eines am schlimmsten: nichts zu tun! Stattdessen sollten die Helfer einen kühlen Kopf bewahren. Und das ist mit regelmäßiger Übung auch möglich.“

Übung, Übung, Übung

Wichtig ist es, die Erste Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. Zahlreiche Rettungsnotdienste bieten dazu Kurse an und die Experten raten, die Kurse spätestens alle zwei Jahre zu wiederholen. So werden Wissenslücken geschlossen und praktische Übungen anhand von Puppen trainiert. Das kann dabei helfen, Ängste und Unsicherheiten abzubauen.

Das ist im Notfall zu tun: Prüfen, 112 anrufen, drücken

Erst einmal gilt: Kühlen Kopf bewahren und die Unfallstelle absichern. Verletzte Personen sollten unter keinen Umständen allein gelassen werden. „Zunächst wird geprüft, ob die Person noch reagiert, und beobachtet, ob sie noch atmet. Als zweites ruft man den Rettungsdienst unter der 112. Bis zum Eintreffen des Notarztes muss dann drittens mit der Wiederbelebung begonnen werden. Dazu wird der Brustkorb des Patienten idealerweise in einem Takt von 100 Mal pro Minute etwa fünf Zentimeter tief gedrückt“, so Marschall. Das Muster: 30x Herz-Druck-Massage, 2x Beatmung - zum Beispiel im Takt des Liedes „Stayin' alive“.

112: Wichtige Informationen beim Telefonat

Wo ist der Notfall geschehen?

Was ist genau passiert?

Wie viele Personen sind betroffen?

Welche Verletzungen liegen vor?

Und vor allem gilt: Gut zuhören, warten, ob Rückfragen kommen und nicht gleich wieder auflegen!

Stabile Seitenlage, Vergiftungen, blutige Wunden

Eine verletzte Person, die bewusstlos ist, aber noch atmet, sollte in die sogenannte stabile Seitenlage gebracht werden. Essentiell dabei ist, den Kopf leicht zu überstrecken, damit die Atemwege frei bleiben - auch für den Fall, dass die verletzte Person sich erbricht. Der Kopf wird dabei mit der oberen Hand des Verletzten, die unter die Wange gelegt wird, fixiert. Das obere Bein wiederum wird in Hüfte und Knie abgewinkelt.

Blutet der Verletzte am Rumpf, Kopf, Bein oder Arm, sollte der Ersthelfer ein steriles Tuch dagegen pressen. Bei einem Druckverband muss man die Wunde mit einer sterilen Wundauflage abdecken und zwei- bis dreimal mit einer Binde umwickeln, damit die Wundauflage an der richtigen Position bleibt. Ein zweites, ungeöffnetes Verbandpäckchen aus dem Erste-Hilfe-Set dient als Druckpolster oben drauf und wird mit dem Rest der Binde fixiert. Hier ist etwas Vorsicht geboten: Bei zu großem Druck laufen die Gliedmaßen blau an.

Besteht der Verdacht auf eine Vergiftung, kann man neben dem Notarzt auch den Giftnotruf anrufen. In Schleswig-Holstein erreicht man diesen unter der Telefonnummer 0551 / 19240. Hier erhält man präzise Anweisungen, was im Falle einer Vergiftung zu tun ist.

(mit Material von Barmer Krankenkasse)