Anzeige : Deutschland gegen Mexiko: Auf diesen Sieger setzt Hündin Crispy das WM-Orakel

Deutschland oder Mexiko, wer entscheidet das erste Duell in der Gruppe F für sich? Crispy das WM Orakel hat einen Favoriten.

von Julia Gohde

16. Juni 2018, 04:00 Uhr

Spätestens am Sonntag, wenn die deutsche Elf ihr erstes Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bestreitet, ist das ganze Land im WM-Fieber. Um 17 Uhr ist Anpfiff, dann rollt der Ball im Stadion Luschniki in Moskau. Es ist das größte Fußballstadion in Russland - gute Stimmung ist also vorprogrammiert.

Deutschland ist als amtierender Weltmeister klar in der Favoritenrolle. Der Gegner aus Mexiko machte zuletzt bei der 0:2 Niederlage im Testspiel gegen Dänemark keinen guten Eindruck. Besonders der Defensivabteilung wird Anfälligkeit vorgeworfen, im Sturm fehlte die nötige Durchschlagskraft. Über sehenswerte Einzelaktionen kam die Mannschaft nicht hinaus, die nun auch noch auf ihren verletzten Topspieler, den Verteidiger Diego Reyes, verzichten muss.

Stehen also alle Zeichen auf Sieg? Crispy das WM-Orakel lässt sich nicht von Statistiken beirren und folgt dem eigenen Riecher. Auf diesen Sieger tippt die Hundedame:

Das sind die Gewinne

Der Tippsieger darf sich über ein VW Beetle Cabrio „Final Countdown“ freuen und das Fahrzeug auf Basis eines Überlassungsvertrags für ein Jahr inkl. 20.000 Kilometer fahren.

Darüber hinaus gibt es folgende Sonderpreise:

1) Ein Luxus-Wochenende mit dem VW Touareg in der Autostadt Wolfsburg, inkl. Übernachtung für 2 Personen im Ritz-Carlton. (Kraftstoffverbrauch des neuen Touareg TDI 210 kW in l/100 km: innerorts 8,1/ außerorts 6,2/ kombiniert 6,9, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 182; Effizienzklasse: C)

2) Ein Wochenende mit einem Golf GTE inkl. Tickets für das Klimahaus Bremerhaven, inkl. Übernachtung für 4 Personen. (Kraftstoffverbrauch, l/100 km: kombiniert 1,8 - 1,6; Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 12,0 - 11,4; CO₂-Emission kombiniert, g/km: 40 - 36; Effizienzklasse: A+)

3) Einen Servicegutschein in Höhe von 250 Euro, einzulösen bis zum 31. Dezember 2018 bei einem Standort von Autohaus Kath nach Wahl. (Gutschein ist nicht übertragbar. Gültig für jegliche Service-Dienstleistungen von Kath. Die Barauszahlung und/oder die Verrechnung des Wertes des Gutscheins mit anderen Leistungen des Autohauses ist ausgeschlossen.)