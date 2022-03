Mettmann : Hund rennt auf Straße: Jugendlicher schwer verletzt

Ein entlaufener Hund hat in Langenfeld (Kreis Mettmann) für einen Unfall mit einem schwer verletzten Mopedfahrer gesorgt. Der 17-Jährige krachte in ein vorausfahrendes Auto, das durch eine Vollbremsung plötzlich zum Stehen kam, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Fahrerin des Wagens bremste stark, um den auf der Straße herumstreunenden Hund nicht zu verletzten. Der Jugendliche wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund sei unverletzt davongelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch die Autofahrerin sei unverletzt geblieben.

