Anzeige : Gebrauchtwagenkauf: Probefahrt auch als Beifahrer machen

Bei Wilhelmsen AutoMix in Enge-Sande finden potenzialle Autokäufer Leasing- und Gebrauchtfahrzeuge sowie Jahreswagen vieler Marken. Wer eine Probefahrt machen möchte, kann sich dafür online anmelden.

von Heiko Dilk (dpa/tnm), Tommy Alles

08. April 2019, 23:57 Uhr

Enge-Sande | Kaum jemand kauft einen Gebrauchtwagen ohne Probefahrt. Doch man sollte das Wunschauto auch als Beifahrer testen, rät der ADAC. Vom Beifahrersitz aus könne man sich in Ruhe auch innen umsehen und vor allem ins Fahrzeug hineinhören. Wer sich nicht auf den Verkehr konzentrieren muss, nehme nicht nur ungewöhnliche Geräusche besser wahr, sondern könne auch kontrollieren, ob im Cockpit Kontrollleuchten brennen oder Tacho und Drehzahlmesser einwandfrei funktionieren.

Weitere Funktionen, die sich auch von Laien gut testen lassen, sind Scheibenwischer, Lüftung, Autoradio und AUX-Anschluss. Auch die Klimaanlage sollte man ausprobieren. Bei der eigentlichen Probefahrt empfiehlt der ADAC, darauf zu achten, wie das Lenkrad reagiert und ob es ungewöhnliche Vibrationen gibt. Außerdem sollte man das Fahrverhalten auch auf schlechten Straßen überprüfen und aus höherer Geschwindigkeit abbremsen, um zu testen, ob der Wagen in der Spur bleibt.

Wilhelmsen: Ein Mix aller Marken

Ein neues Auto soll her – doch Moment: neu muss es gar nicht sein? Ein guter „Gebrauchter“ wäre auch in Ordnung? Wer auf der Suche nach einem Fahrzeug bei Modell und Hersteller etwas flexibel ist, der ist bei Wilhelmsen AutoMix in Enge-Sande genau richtig. Denn neben Neu- und Gebrauchtwagen von Opel (zertifizierter Gebrauchtwagenpartner) gibt es hier einen Mix über alle Marken aus EU-Fahrzeugen, Leasingfahrzeugen, Jahreswagen sowie Gebrauchtfahrzeugen.

Freundlichkeit und kompetente Beratung sind bei Wilhelmsen AutoMix keine Marketingschlagwörter, sondern werden definitiv gelebt: als Kunde fühlt man sich hier wirklich willkommen. Das kompetente Fachpersonal steht auf Wunsch gerne bereit und beantwortet Fragen rund um die Fahrzeuge, erstellt Finanzierungsangebote oder ermöglicht Probefahrten – letzteres sogar kurzfristig. Auch Kfz-Versicherungen können im Versicherungsbüro auf demselben Gelände abgeschlossen werden, ebenso wie Garantieverträge für die hier gekauften Fahrzeuge. Kurz gesagt: ein richtiges Rundum-Sorglos-Paket für Fahrzeuge ist bei Wilhelmsen AutoMix auf Wunsch erhältlich.

Wilhelmsen AutoMix

PKW und Transporter kaufen, vermieten und warten

„Wir versuchen immer, eine gute Qualität zu liefern“, sagt Geschäftsführer Uwe Christiansen zur Firmenphilosophie. Dieser Anspruch gilt nicht nur für den Verkauf der Fahrzeuge, sondern setzt sich auch in der Wartung und Unfall-Instandsetzung in der hauseigenen Kfz-Werkstatt fort. In dieser ist von Montag bis Freitag der TÜV vor Ort und im Reifenhotel ist für die Sommer- und Winterreifen der Kunden auf dem Firmengelände ebenfalls Platz. Nicht nur PKW, auch Transporter werden bei Wilhelmsen AutoMix verkauft und vermietet ebenso wie gewartet.

Für einen reibungslosen Ablauf in Autohäusern, Werkstatt, Versicherung, Autovermietung, Tankstelle, Waschanlage und der Autoaufbereitung sorgen rund 50 Mitarbeiter – darunter auch Auszubildende im kaufmännischen Bereich sowie als Mechatroniker.

Neugierig geworden? Ein Besuch vor Ort bei Wilhelmsen AutoMix lohnt sich auf jeden Fall.