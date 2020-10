Anzeige : Frisch aus der Emil Frey Küstengarage: So fährt sich der neue ID.3 – Testberichte

Caddy Family – zurück in die Zukunft Tausche Caddy BJ 2010 und Polo BJ 2003 gegen den neuen Stromer ID.3 BJ 2020. Eigentlich auch nur ein Auto. Vorweg, ich bin kein Techniker und beschreibe deshalb mehr die Wirkung des Autos auf mich und die Familie. Herr Treichelt von der Emil Frey Küstengarage erläuterte ausgiebig die Funktion der wichtigsten Knöpfe und Lampen des Autos. Ich stieg allerdings schon nach der Automatik an der Lenkrad-Säule aus. „Auf D und los geht es!“ – Blinker und Licht liegen an bekannter Stelle. Alles an seinem Platz Schon beim Einsteigen bekomme ich ein Gefühl von „hier hat alles seinen Platz und es herrscht ein Hauch von Luxus“. Die Wahl der Innenraum-Materialien überzeugt. Das sich das Auto in Bewegung setzt, ohne Schlüssel im Schloss, ist ein kleines Wunder. Die stufenlose Automatik lässt das Auto schweben. Alles geschieht nahezu geräuschlos. Der Flux-Kompensator leistet hervorragende Arbeit. Ab geht es auf die B5 Richtung Leck zur Dänischen Schule. Bei Tempo 90 fährt das Auto wie auf Schienen. Überholen geht sehr zügig. 204 PS schieben anders als 102 im Caddy. Gewöhnungsbedürftig sind die ganzen technischen Helferlein. Im Display tauchen Geschwindigkeit und Verkehrszeichen auf. Fahre ich zu weit rechts, so greift mir jemand ins Lenkrad. Kenne ich alles nicht. Zuerst lenkt es noch ab, dann gewöhne ich mich nach und nach. Mein Lieblingssender RSH lässt sich per Sprache einstellen, auch klasse und tolle Klangqualität. Ein gläserner Dachhimmel In Leck angekommen ist Mark, unser Schul-Hausmeister, gleich zur Stelle. „Was für ein geiles Auto!“ Motorhaube und Kofferraum auf und schon schwelgt er in Fachwissen. Eigentlich hätte er das Auto gewinnen sollen. Weiter geht es über die B199 nach Flensburg zum Skoleforeningen. Ein Wechsel von Schnellfahrten, Dorf und Stadt. Der ID.3 schwebt dahin und es macht einfach nur Spaß. Ab und zu schaue ich schon mal auf die Batterie. Viel passiert dort noch nicht. Am Nachmittag sitzen die Töchter mit im Auto. Das Coolste ist der gläserne Dachhimmel und natürlich die Handy-Lademöglichkeiten. Beiden ist der ID.3 zu klein. „Damit können wir ja gar nicht zu viert mit Hund in den Urlaub fahren“ – wo sie Recht haben...kurz noch einen Zwischenhalt in Haselund – Einkauf – da wird das Auto schon mal von den anderen Kunden angeschaut. Tanken mit Hindernissen Zurück in Husum geht es zum Theo, unserer Shopping Mall. Die Einfahrt in das Parkhaus war klasse. Tolles Licht, geht automatisch an und das rückwärts einparken klappt dank Kamera perfekt. Trotzdem schaue ich über die Schulter. Ich stehe auf einem E-Auto-Parkplatz. Toll, da tanke ich auf! Pustekuchen, entweder mit Kundenkarte oder teuer per Handy.Eine Idee wäre ja, die Parkkarte zur Abrechnung zu nutzen. Also, das wurde nichts, Strom hat das Auto auch noch genügend. Ab nach Hause – Feierabend. Der zweite Tag mit E-Auto Der Samstag startet schon entspannter. Rein ins Auto, Schalter auf D und los. Es geht rein nach Husum und durch die Stadt. Vom Caddy bin ich eine laute und ruckelige Tour gewohnt. Ganz anders mit dem ID.3. Leise und fast schwebend fährt er. Am Nachmittag wird das Ladevolumen geprüft. Es geht mit unserem Hund in den Immenstedter Forst. Die Sitze werden umgeklappt, Decken rein und darauf die Hundebox. Alles hat Platz und Amy fühlt sich sichtlich wohl. Am Sonntag geht es dann nach Viöl zum Familienbesuch. Unterwegs müssen drei landwirtschaftliche Gespanne überholt werden – kein Problem und schnell gemacht. Da meldet sich die Batterie. Sie möchte doch gerne schnell an den Strom.Das ist ein Diskussionspunkt der letzten Tage. Eigentlich wollten wir am Sonntag nach Hamburg. Meine Frau wollte nicht mit dem ID.3 fahren. Das Problem liegt an der fehlenden Lademöglichkeit. Wir sollten eigentlich mitten in Altona jemanden besuchen. Lademöglichkeiten gab es wohl nur sporadisch und es hätte Zeit gekostet. Etwa vier Stunden hätte es wohl gebraucht, um nachzuladen. Wir fuhren gar nicht, es ergab sich nicht. Meiner Ansicht nach ist die Ladeversorgung die Achillesferse eines jeden E -Mobils. Fazit Als Dienstwagen könnte ich mir den ID.3 gut vorstellen – Vielfahrer. Als Reisemobil für uns oder mit Langstrecken zwecks Familienanbindung eher wenig. Hinzu kommt das Platzproblem. Die Ausstattung des ID.3 ist aus meiner Sicht tadellos. Mit Ladesäule in der eigenen Garage und geregeltem Nachhausekommen ist es das perfekte Auto. Mit besten Grüßen und großem Dank, Lars Goerke.