Unfall : Frau filmt schwer verletzten Motorradfahrer

Eine Fußgängerin hat in Lippstadt einen schwer verletzten Motorradfahrer während des Rettungseinsatzes gefilmt. Die 34-Jährige habe am Sonntag die Erstversorgung, bei der der Mann teilweise entkleidet worden sei, mit ihrem Handy aufgenommen, teilte die Polizei Soest am Montag mit. Die Polizisten ließen sich von der Fußgängerin die Videos zeigen. Sie beschlagnahmten das Smartphone und leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein.

Der 64-jährige Motorradfahrer hatte zuvor eine Gefahrenbremsung wegen eines entgegenkommenden Linksabbiegers durchführen müssen. Dem Motorradfahrer rutschte bei der Bremsung das Vorderrad weg. Daraufhin stürzte er zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht....

