Anzeige : Fahrradmitnahme in der Marschbahn: Vorfahrt für den Fahrgast

Wer mit dem Klapprad in die Marschbahn steigt, muss dafür kein extra Fahrrad-Ticket ziehen. Für sperrigere Räder gibt es zahlreiche Alternativen.

von shz.de

27. April 2019, 04:29 Uhr

Sylt | Mit steigenden Temperaturen erhöht sich nicht nur die Anzahl der Urlauber auf Sylt, sondern auch häufig die der Fahrräder in den Zügen gen Norden. Was gibt es schließlich Schöneres, als bei Sonnenschein am Meer entlang zu radeln und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen? In Zeiten von E-Bikes ist das sogar noch entspannter.

Die Fahrräder nehmen in den Zügen jedoch viel Platz ein und haben in den vergangenen Jahren durch das Ein- und Ausladen auch häufiger die Abfahrten verzögert. Sowohl für Touristen und Pendler als auch für die Fahrradausflügler selbst ist die Anreise ohne eigenes Rad stressfreier. Vor allem weil Urlauber genauso gut ein Fahrrad direkt auf der Insel ausleihen können. „Bei unserem Partner Mietrad Sylt etwa gibt es mit SH-Tarif Tickets sogar Rabatt, und zwar 1 Euro pro Fahrrad bzw. 2 Euro pro E-Bike“, erklärt Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein.

Alternativ können Urlauber anstelle des Nahverkehrs mit Rad den Sylt Shuttle plus sowie den IC mit entsprechendem Ticket nutzen oder das eigene Rad bequem mit dem Hermes-Haus-zu-Haus-Service verschicken. Das erleichtert nicht nur die eigene Anreise, sondern auch die der anderen Fahrgäste, wenn der Zug schon besonders voll ist. Und außerdem gilt immer, wenn es eng wird: Fahrgast vor Fahrrad. Das bedeutet, dass Reisende bei Engpässen mit ihrem Fahrrad am Bahnhof stehen bleiben und auf andere Verbindungen ausweichen müssen.

Wenn das eigene Rad oder auch Bollerwagen oder Golftrolley – für die ebenfalls ein Fahrrad-Ticket erforderlich ist – dennoch auf der Insel nicht fehlen sollen, lohnt es sich, auf dem Rückweg Verbindungen abseits der Hauptverkehrszeiten am Nachmittag zu wählen. Denn erfahrungsgemäß sind die Züge ab Westerland zwischen 14:00 und 17:30 Uhr insbesondere an sonnigen Tagen recht voll. Ausnahme ist in diesen Fällen lediglich ein Klapprad, das Reisende kostenlos wie ein Gepäckstück mitnehmen können. „Wir freuen uns, wenn alle Fahrgäste aufeinander Rücksicht nehmen und wir gemeinsam gut durch den Sommer kommen – ohne dabei auf die geliebte Fahrradtour verzichten zu müssen“, ergänzt Ströh.