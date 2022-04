Neues Cockpit : Facelift: BMW X7 bekommt markantes Gesicht

Außen noch wuchtiger, innen filigraner: So startet der BMW X7 in die zweite Halbzeit seiner Modellkarriere. Dazu gibt es mehr Ausstattung und sparsamere Motoren. Aber auch einen höheren Preis.

Im vierten Jahr nach seinem Start bekommt der BMW X7 ein Facelift. Der Konkurrent des langen Range Rover und des Mercedes GLS wird dafür an Bug und Heck überarbeitet. Innen gibt es ein neues Cockpit und optimierte Motoren. Gebaut im US-Werk in Spartanburg, sollen die ersten Exemplare im August in Deutschland anlanden und zu Preisen ab 97 700 Euro verk...

