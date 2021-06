Modellpflege bei Jaguar : E-Pace kommt als Teilzeitstromer

Bis 2025 will Jaguar nur noch elektrische Autos anbieten. Mit einem Update für den E-Pace kommen die Briten diesem Ziel jetzt einen kleinen Schritt näher - das SUV kommt als Plug-in-Hybrid.

Kronberg | Jaguar beginnt in diesen Tagen mit der Auslieferung des Überarbeiteten E-Pace. Dazu gehört erstmals bei dem Modell eine Variante mit Plug-in-Technik. So fährt das kleine SUV zumindest auf Kurzstrecken rein elektrisch. Bis 2025 will der Hersteller auf rein elektrische Fahrzeuge umstellen. Der Plug-in basiert auf einem Dreizylinder-Benziner, dem eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.