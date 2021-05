Testfahrt : E-Antrieb zum Billigpreis: Was bietet der Dacia Spring noch?

Von wegen elitäres Vergnügen: Mit dem Spring beweist Dacia, dass E-Autos kein Vermögen kosten müssen. Der Kleinwagen ist aktuell der billigste Stromer im Land. Aber zaubern können auch die Rechenkünstler der Renault-Tochter nicht.

Berlin | Die Elektrifizierung nimmt weiter an Fahrt auf, und Dacia räumt ihr die nächste Hürde aus dem Weg. Wenn die rumänische Renault-Tochter im Herbst den Spring an den Start bringt, kann zumindest niemand mehr über die hohen Kosten klagen. Auf dem Papier mindestens 20.490 Euro teuer, in der Praxis aber nach Abzug der Förderung bereits ab 10.920 Euro zu ...

