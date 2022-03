Polizei : Diebe stehlen vier Autos: Wagen auf Rügen gefunden

Diebe haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns innerhalb weniger Stunden vier Autos gestohlen. Betroffen waren Besitzer und Halter in Waren, Malchin und Greifswald. Ein Auto tauchte 80 Kilometer weiter auf Rügen wieder auf.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben Diebe innerhalb kurzer Zeit vier Autos im Wert von rund 90.000 Euro gestohlen. Betroffen waren ein Autohaus in Waren an der Müritz, zwei Besitzer in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) sowie ein Autovermieter in Greifswald, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagten. Die Diebstähle waren am Freitag bemerkt und an...

