Vorpommern-Greifswald : Diebe bocken wieder Autos auf und stehlen Räder

Im Süden Vorpommerns häufen sich Fälle, in denen Diebe nachts Autos aufbocken und Räder und andere Anbauteile stehlen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war das jetzt wieder bei drei Fahrzeugen in Penkun (Vorpommern-Greifswald) der Fall. In allen Fällen hoben die Täter in der Nacht zu Freitag die Autos an, legten Bretter und Steine unter die Karosserie und verschwanden mit jeweils allen vier Kompletträdern.

Die Serie hatte in der Nacht zum 16. März in Penkun und im nahe gelegenen Storkow begonnen. Schon eine Nacht später wurde in einem Ortsteil von Strasburg an der Bundesstraße 104 ebenfalls ein Auto vermutlich gezielt aufgebockt und von diesem die komplette Abgasanlage demontiert und gestohlen. Der gesamte Sachschaden der bisher sechs Fälle wird auf knap...

