Anzeige : Die größte Gebrauchtwagenschau der Region: Auto-Vertrieb Kielsburg in Husum

Auch Elektro- und Hybridautos sowie Neuwagen der Marken Ford, Mazda und Citroën und Nutz- und Dienstfahrzeuge bietet das Autohaus AVK an.

von Julia Gohde

15. März 2022, 00:00 Uhr

Husum | Es sind kaum noch neue Autos zu bekommen? Doch, sind sie, beweist das Husumer Autohaus AVK (Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH). Nicht weniger als 330 Fahrzeuge unterschiedlicher Marken und Jahrgänge stehen derzeit trotz Halbleiter-Krise bei AVK auf dem Hof. Das familiengeführte Autohaus hat einen hervorragenden Ruf und ist insbesondere für seine Werkstatt in ganz Nordfriesland bekannt. Auch Elektrofahrzeuge und Hybride, deren Kauf mit der Umweltprämie gefördert wird, sind hier verfügbar. Bei der Sonderschau „Frühling bei AVK“ am 19. und 20. März zeigt AVK seine gesamte Bandbreite: Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen sowie Nutz- und Dienstfahrzeuge.

Im Bereich Neuwagen hat sich AVK auf die Marken Mazda, Citroën und Ford spezialisiert. Die Werkstatt und der Bereich Gebrauchtwagen decken auch alle anderen Marken ab. Zuverlässigkeit, Qualität und Service sind drei Werte, die das Unternehmen seit seiner ersten Stunde lebt. Im Jahr 1979 mit gerade einmal sieben Mitarbeitern im Gewerbegebiet von Husum gestartet, beschäftigen die Geschäftsleiter Uwe Schmidt und Stefan Schmidt mittlerweile mehr als 40 Angestellte. „Wir sind klein angefangen und groß geworden“, fasst Geschäftsführer Stefan Schmidt die Geschichte von der Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH zusammen. Er leitet das Autohaus gemeinsam mit seinem Vater Uwe Schmidt, der schon im Gründungsjahr von AVK als Serviceleiter mit an Bord war.

Silke Kurtz

Zwischen Trend und Tradition

Eines der Erfolgsrezepte von AVK ist es, dass man stets die richtige Balance gefunden hat zwischen traditionellen Werten sowie modernen Techniken und Trends. In der 43-jährigen Geschichte ist AVK nie stehen geblieben, wenn es gut lief, sondern hat kontinuierlich modernisiert und Leuchtturmprojekte initiiert, deren Strahlkraft auch über Nordfrieslands Deiche hinaus ragte. „Wir versuchen, der Zeit ein Stück voraus zu sein und haben den modernsten Showroom in der Region. Unser 700 Quadratmeter großer FordStore ist der nördlichste des Landes. Außerdem kann man sich bei uns sein Wunschauto ganz einfach digital konfigurieren“, hebt Stefan Schmidt einen besonderen Service hervor. Für die Leistungen im Bereich Neuwagenverkauf und Kundenzufriedenheit wurde AVK sogar von Ford mit dem Chairman's Award ausgezeichnet. Das Autohaus arbeitet sowohl mit Privat- als auch Geschäftskunden zusammen. Für Nutzfahrzeuge gibt es einen eigenen Bereich, das sogenannte Ford Transit Center.

Wir merken, dass die Norddeutschen einem guten Autohaus treu bleiben. Uwe Schmidt, Geschäftsführer der Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH (AVK) in Husum

Silke Kurtz

Im Umgang mit Kunden ist Vertrauen das zentrale Stichwort. „Man hat ja früher alles per Handschlag gemacht. Das ist mittlerweile zwar anderes, aber der Grundgedanke bleibt. Und das wissen unsere Kunden zu schätzen. Wir merken, dass die Norddeutschen einem guten Autohaus treu bleiben“, weiß Uwe Schmidt. Es gäbe Kunden, die schon seit Tag 1 dabei seien. Viele kommen auf Empfehlung. „Auch aus ganz Deutschland sind Kunden dabei, die unser Angebot im Internet entdeckt haben. Ein Fahrzeug kann man bei uns unkompliziert online aussuchen und direkt kaufen. Wir waren einer der ersten Händler, die eine komplette Online-Vertragsstrecke angeboten haben“, erklärt der Geschäftsführer.

Elektroautos und Hybridfahrzeuge sind gefragt

Nicht im Internet, sondern zuhause in der Robert-Koch-Str. 8-10 in Husum sowie dem Umland, sind es vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AVK, für die das Autohaus bekannt ist. Darin ist sich die Marketing-Verantwortliche Elisabeth Schmidt sicher: „Wir haben so ein tolles, loyales Team. Manche Mitarbeiter sind schon seit 40 Jahren dabei. Sie sind das Gesicht von AVK, nicht die Chefs. Weil sie jeden Tag mit den Kunden reden und sie beraten. Wir sind sehr stolz auf unsere Truppe. Sie sorgt dafür, dass der Kunde glücklich vom Hof fahren kann“, lobt sie. Die meistern AVK'ler arbeiten in der Werkstatt und im Service, andere in der Buchhaltung, Disposition, im Lager oder der Verwaltung. Jedes Jahr fangen zwei bis drei Azubis bei der Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH an.

Das AVK-Team besucht regelmäßig Schulungen um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Im Bereich Elektromobilität ist AVK Fachhändler. Die Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen ist ungebremst – auch wegen der Umweltprämie. „Gerade jetzt lohnt sich der Umstieg. Der Umweltbonus gilt für den Kauf und das Leasing von Neuwagen. Zu den Förderungen des Herstellers kommt noch die Umweltprämie vom Staat. Das sollte man sich dieses Jahr noch sichern, bevor der Fördertopf leer ist“, rät Stefan Schmidt. Je nach Modell kann man bis zu 9570 Euro sparen. Für die Finanzierung von Fahrzeugen habe AVK gute Angebote. Das Autohaus arbeitet mit mehreren Banken zusammen.

Frühlingsschau am 19. und 20. März: Elektro- und Hybridmobilität im Vordergrund

Am Samstag, den 19. März sowie am 20. März jeweils von 10 bis 17 Uhr ist auf dem Firmengelände von AVK in Husum wieder Frühlingsschau. Im Fokus steht die Elektro- und Hybridmobilität. „Es gibt es viel zu entdecken. Wir stellen alle verfügbaren Autos aus und haben einige Überraschungen für unsere Kunden vorbereitet“, erklärt die Marketing-Verantwortliche Elisabeth Schmidt. Besonders dürften sich die Besucherinnen und Besucher darüber freuen, dass das AVK-Team einen Frühjahrsputz macht und bei zahlreichen Gebrauchtwagen die Preise herabsetzt.

„Wir bieten eine breitgefächerte Auswahl an PKWs, Gewerbefahrzeugen und Freizeitmobilen. Eine richtig gute Auswahl von starken Angeboten steht an unserem Aktionswochenende bereit für den Start in die neue Autosaison. Wir haben sicherlich für jede Generation, jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das passende Angebot vor Ort“, verspricht Uwe Schmidt.

Kontakt

Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH

Robert Koch Str. 8-10

25813 Husum

Postfach 1105



Telefon: 04841 96 97 - 0

Homepage: www.avk-husum.de