Modellpflege bei Porsche : Der Macan bekommt stärkere Motorpalette

Die Entwicklung des elektrischen Nachfolgers läuft zwar bereits auf Hochtouren. Doch damit der Übergang zwischen alter und neuer Welt reibungslos läuft, spendiert Porsche dem aktuellen Macan Updates.

Stuttgart | Porsche schickt den Macan in die Verlängerung. Der Geländewagen bekommt deshalb im Sommer eine zweite Modellpflege. So will der Hersteller den Übergang zum elektrischen Nachfolger absichern. Dieser soll 2023 vorgestellt und über eine gewisse Zeit parallel zum aktualisierten Modell angeboten werden, teilte Porsche bei Entwicklungsfahrten mit. Die wicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.