Anzeige : DB Regio: „Ein reibungsloser Betrieb ist unser oberstes Ziel“

Das Jahresende rückt näher. Die DB Regio Schleswig-Holstein blickt auf aufreibende Monate bei der Marschbahn zurück und fasst die wichtigsten Themen zusammen.

von shz.de

15. Dezember 2018, 00:56 Uhr

Ob reparaturbedürftige Loks, Türstörungen, Langsamfahrstellen aufgrund von Infrastrukturstörungen oder Personalknappheit: 2018 hat der DB Regio und ihren Fahrgästen auf der Marschbahn viel abverlangt. Immer wieder war Geduld gefragt – bei Pendlern, Ausflüglern und Touristen, aber auch bei Lokführern und Kundenbetreuern, Disponenten, Werkstattmitarbeitern und Verwaltungspersonal. Denn auch nach nun fast genau zwei Jahren läuft der Betrieb noch nicht ganz reibungslos. „Keine Frage, das hatten auch wir uns anders vorgestellt“, räumt Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein, ein.

Die DB Regio Schleswig-Holstein weiß um die Schwierigkeiten der Marschbahn, blickt aber auch auf das, was gut gelaufen ist. „Wir haben einiges ins Rollen gebracht. Zunächst einen Sieben-Punkte-Plan, aktuell ein Sofortprogramm, mit dem wir verstärkt in langfristige Ersatzfahrzeuge und Mitarbeiter sowie einen intensiven Instandhaltungsplan investieren“, so Ströh. Diese Bemühungen werden auch in Zukunft fortgesetzt: „Unsere Anstrengungen auf und abseits der Strecke sind für unsere Fahrgäste noch nicht dauerhaft sichtbar. So fielen die Pünktlichkeitswerte im November wieder etwas schlechter aus, wohingegen der Oktober und der Dezemberstart bereits zeigten, dass sich unsere Anstrengungen auszahlen. Denn wir arbeiten tagtäglich intensiv daran, den Betrieb stabiler und störungsfrei zu machen. Dafür sage ich allen Kollegen auf der Strecke, in der Werkstatt und im Büro ganz herzlich Danke. Ohne ihren Einsatz wären jegliche Verbesserungen unmöglich“, sagt Ströh dankbar.

2019: Modernisierung von Gleisen, Weichen, Bahnübergängen und Brücken

Ein störungsfreier Betrieb ist das oberste Ziel der DB Regio, die dafür auch im kommenden Jahr unermüdlich arbeiten wird. Um dieses Ziel zu erreichen, startet unter anderem auch die DB Netz AG eine Investitionsoffensive für die Marschbahnstrecke, bei der vorrangig die Gleise und Weichen erneuert sowie Bahnübergänge und Brücken modernisiert werden.

„Zusätzlich tauschen wir uns regelmäßig mit allen Beteiligten aus, die für den Betrieb der Marschbahn Verantwortung tragen. Denn mit vereinten Kräften können wir die laufenden Verbesserungen schneller vorantreiben – und Sie zuverlässig und bequem an Ihren Zielort bringen“, sagt Christoph Ströh zuversichtlich und richtet sich damit an die Fahrgäste. „Zum Jahresende wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf dass es 2019 auf der Marschbahn für uns alle erfolgreicher und zufriedenstellender läuft“, ergänzt er.