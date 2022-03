Prozess : Bewährungsstrafe für Raser nach Unfall mit fünf Verletzten

Nach einem folgenschweren Unfall mit fünf Verletzten ist ein 25-Jähriger in Düsseldorf zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach ihn am Montag wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsgefährdung schuldig. Der ungelernte Monteur war laut Gutachten in einer gemieteten Limousine mit Tempo 130 durch Düsseldorf gerast.

Der Angeklagte hatte die Tatvorwürfe über seinen Verteidiger in vollem Umfang eingeräumt. Er war an einer Ampelkreuzung mit zwei wartenden Autos kollidiert. Bei dem Unfall waren ein Ehepaar sowie ein Vater mit zwei Kindern zum Teil schwerst verletzt und traumatisiert worden. Am schwersten traf es den 53 Jahre alten Mitarbeiter einer Reinigungsfirma. Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.