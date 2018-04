Motorradsaison hat begonnen : Bei der Lederkluft liegt die Technik im Trend

Bei Motorradbekleidung wird vermehrt viel Wert auf die Sicherheit und die technischen Funktionen gelegt. Worauf beim Kauf von Handschuhe, Hose, Helm und Stiefel geachtet werden sollte.

von Malin Lindenberg

27. April 2018, 03:57 Uhr

Im Falle eines Unfalls steht es bei Motorradfahrern an erster Stelle, dass sie gut geschützt sind. Insbesondere jetzt, während die motorisierten Zweiräder vermehrt in die Saison starten, sollte vor der ersten Fahrt ein genauer Blick auf die Kleidung geworfen und überprüft werden, ob man bei einem Sturz so gut es geht geschützt ist. Tüv Süd-Motorradexperten erklären, wie sich Motorradfahrer die richtige Kleidung aussuchen. Optimale Bewegungsfreiheit und Schutz vor Witterungseinflüssen stellen nämlich das A und O bei der Kleiderwahl dar. Nach einem Unfall sollte die Kleidung übrigens immer ersetzt werden.

Ein- oder Zweiteiler:

Wer sich eine passende Motorradkluft zulegen will, sollte vorher für sich klären, wann, wie und wofür das Zweirad zum Einsatz kommt. Für kurze Ausfahrten ist der Einteiler gut. Er liegt eng am Körper, bietet wenig Windwiderstand und kann nicht verrutschen. Geht es auf längere Touren oder will man mit dem Bike zum Arbeitsplatz pendeln, sind zweiteilige Textil- oder Lederkombinationen die richtige Wahl, denn sie können auch abseits des Motorrads getragen werden. Zudem verfügen sie zumindest über Stauraum für Schlüssel und Brieftasche. Wichtig bei allen Anlässen: gut gesehen zu werden. Deshalb ist es ratsam, helle Farben zu wählen.

Nappa oder Nylon

Leder und Textil gelten als sicherste Materialien, wenn man mit dem Motorrad durch die Natur düsen will. Fällt die Wahl auf eine Lederausrüstung, sollte auf die Stärke des Leders geachtet werden. Tests haben gezeigt, dass das Material mindestens 1,2 Millimeter stark sein sollte – dann reicht die Abriebfeste des Naturmaterials aus. Gerade bei der Funktionalität haben die Entwickler von Ledermotorradbekleidung in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. So kann die Ledermontur dank neuer Gerbverfahren auch bei Wind und Wetter angezogen werden. Alternative Gerbstoffe sorgen bei der modernen Lederkombi nämlich dafür, dass der Biker auch bei einem starken Regenguss trocken bleibt. Zusätzlicher Vorteil des neuen Verfahrens: Bei Sonneneinstrahlung bleiben die Tierhäute kühl. Neue, mit dem Leder direkt verbundene Klimamembrane, halten den Motorradfahrer zusätzlich trocken und frisch.

Von Tierhaut zum Kunstmaterial

Textilbekleidung hat gegenüber der Kleidung aus Leder etliche Vorteile: Sie ist in der Regel leichter, bequemer und bietet zudem besseren Schutz gegen Wind und Regen. Außerdem kann man sie über der normalen Kleidung tragen – eine gute Alternative für Berufspendler also. Die Materialien sind leichter, zusätzliche Reißverschlüsse im Außenfutter bewirken, dass ausreichend Frischluft zwischen Körper und Futter für gute Lüftung sorgt. Lars Krause, Motorradexperte der Tüv Süd, betont gleichzeitig: „Wer vor hat, bei großer Hitze unterwegs zu sein, der sollte sich für die textile Variante entscheiden.“

Foto: Adobe Stock

Protektoren

Schultern, Ellenbogen, Rücken, Hüfte und Knie – moderne Protektoren schützen und bieten gleichzeitig einen hohen Tragekomfort. Protektoren sind entweder direkt in die Kleidung integriert oder separat zu erhalten. Für die Schutzwirkung von Motorradbekleidung spielen Größe, Form und Anordnung der Protektoren eine wesentliche Rolle. Beim Kauf sollte auch auf das Prüfsiegel geachtet werden: EN 1621-2 gilt für Rückenprotektoren, EN 1621-1 für alle anderen.

Anprobe

Beim Anprobieren sollte darauf geachtet werden, dass die neue Kleidung bequem ist und einwandfrei sitzt. Man sollte ausreichend Bewegungsfreiheit haben und bedenken, dass Funktionswäsche darunter passt. Generell gilt für Lederbekleidung, dass sich in den Bewegungszonen textile Stretch-Einsätze befinden, die für ausreichend Agilität und Luftzirkulation sorgen. Außerdem ist bei Ärmel eine ausreichende Länge wichtig. So muss bei einem angewinkelten Ellenbogen der Bund bis über das Handgelenk reichen und sich einwandfrei verschließen lassen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Hosenbeine: am besten werden die eigenen Stiefel und Handschuhe zur Anprobe mitgebracht, um zu überprüfen, ob alles einwandfrei sitzt.

Sitzt die neue Ausrüstung gut, sollte ein Auge auf die integrierten Protektoren geworfen werden, denn die Anzahl und Form geben einen Hinweis auf die Qualität. Sollten Prüfungsnachweise fehlen, dann lieber für eine andere Ausrüstung entscheiden. Außerdem sollte Textilbekleidung auch immer einen Gürtel in der Taille haben, denn dieser schützt vor unkontollierbarem Flattern. Ratsam ist es, dass das Thermo-Innenfutter immer verstellbar ist, damit Kleidung und Protektoren exakt und eng anliegen. Abschließend noch ein Tipp für sportliche Fahrer: Darauf achten, dass sich der Halsabschluss ausreichend verstellen lässt. Bei der gebeugten Haltung auf Sportmaschinen drückt oft der Kragen.

(Mit Material von TÜV SÜD)