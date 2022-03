Gütersloh : Autofahrerin übersieht Radler: 81-Jähriger schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rietberg schwer verletzt worden. Die Autofahrerin hatte den 81-jährigen Radfahrer am Mittwochnachmittag beim Rechtsabbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und musste wegen schwerer Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

